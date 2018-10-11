Звезда "Жестоких игр" и "Хеллбоя" рассказала о борьбе с рассеянным склерозом

Известная американская актриса рассказала своим подписчикам в Instagram, что ей поставили неутешительный диагноз. Сельма Блэр поделилась, как ей сложно бороться с рассеянным склерозом.

По словам актрисы, борьба дается ей нелегко. Она пишет, что иногда роняет вещи, иногда сама падает. Звезда подчеркнула, что она – инвалид. Память часто затуманивается. «Левая половина тела часто просит помощи у сломанного GPS», - рассказывает Сельма Блэр.

Актриса поблагодарила родных, друзей и коллег, которые регулярно выражают ей поддержку и всячески стараются помочь преодолеть неприятные симптомы страшного заболевания, которое мешает жить. Сельма Блэр поделилась, что уже давно замечала у себя признаки рассеянного склероза, но не придавала им значения, предполагая, что это что-то несерьезное. По ее словам, минимум 15 лет она понятия не имела, что страдает этим недугом. Диагноз медики поставили артистке в августе. Звезде исполнилось 46 лет, она известна общественности ролями в более 70 фильмах. Наибольшую популярность она приобрела благодаря работе в таких проектах, как «Хеллбой», «Жестокие игры», «Шоссе», «Убей меня позже».

Сельма Блэр также отметила, что, если ее когда-нибудь увидят на улице с разбросанными повсюду вещами, то можно подойти и помочь, преодолевая стеснение, если оно вдруг возникнет, поскольку самой ей очень сложно с этим справиться. И, порой, на сбор упавших предметов может уйти целый день.