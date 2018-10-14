Через месяц после развода Влад Сколовский улетел в Таиланд с новой пассией

Певец встречается с фитнес-тренером Натальей Сульяновой, но пока что стремится скрыть этот факт. Однако, Соколовский и его новая возлюбленная снова «спалились», публикуя снимки с одинаковыми геолокациями.

Перед путешествием Влад Соколовский показал снимок своей дочери Мии. В описании он указал, что ему придется не видеть малышку в течении 10 дней. После этого Соколовский показал снимок из Пхукета и поклонники поняли, что он улетел в Таиланд.

Чуть позже у себя в Instagram Наталья Сульянова показала снимок с геоотметкой, которую все и так уже видел в профиле Влада Соколовского. Из-за этого СМИ и пользователи Сети предположили, что певец улетел в Таиланд с новой пассией. Пара продолжает попытки скрыть свои отношения, однако тяга показать снимки с отдыха вынуждает их понемногу рассекречивать свой роман.

Примечательно, что на отдых с новой пассией Влад Соколовский отправился уже через месяц после развода с Ритой Дакотой. Фанаты певицы не оценили такой «наглости» и пишут, что он мог бы и скрыть свое «счастье», чтобы не ранить экс-жену.