СМИ: победительница «Холостяка» Дарья Клюкина беременна

Свой округлившийся живот Дарья Клюкина засветила на вечеринке по случаю Дня Рождения ее подруги Кристины Крайт. Для мероприятия девушка выбрала платье свободного покроя, однако на скорое пополнение намекает не только животик, но и ее «распухшее» лицо.

Как считают пользователи, Дарья Клюкина беременна. К таким выводам они пришли после просмотра Stories в Instagram девушки-блогера Кристины Крайт. Она отмечала свой День Рождения и устроила вечеринку в стиле фильма «Великий Гэтсби». Все гости были в тематических нарядах, а победительница «Холостяка» Дарья Клюкина пришла на праздник в свободном платье.

Наряд не скрыл округлившегося живота Клюкиной. По мнению комментаторов, беременность финалистки «Холостяка» очевидна, так как у девушки сильно увеличился живот, а лицо заметно «распухло».

Помимо этого, Дарья Клюкина не спешит делиться новыми снимками с фигурой и не стремилась попасть в камеру на празднике у Кристины Крайт. Новость о возможной беременности Дарья Клюкина еще не подтвердила. В СМИ уже стали предполагать, кто мог бы быть отцом возможного ребенка девушки. Конечно же, в «лидеры» предположений попал Егор Крид.