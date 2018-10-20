Глюк’оZа поделилась впечатлениями от перенесенной операции

Наталья Чистякова-Ионова, которая более известна миру как певица Глюк’оZа, перенесла операцию на ноге. В настоящий момент она уже почти полностью восстановилась от хирургического вмешательства и поделилась своими переживаниями с поклонниками.

В своем профиле популярной социальной сети Instagram артистка рассказала, что долгое время не могла даже просто наступать на ногу. Певица поделилась, что операция была сделана на пальце ее ноги. Она подчеркнула, что, порой, многие забывают, что счастье заключается в самых простых радостях. Глюк’оZа заявила, что «просто бежать и не чувствовать боли» – уже огромное счастье.

Артистка призывает своих подписчиков не относиться к собственному здоровью, как к данности, а стараться не забывать время от времени заботиться о нем. Кроме того, певица отметила, что без хорошего самочувствия не сможешь нормально двигаться к своим целям, поскольку будет одолевать только одно желание – выздороветь. Наталья Чистякова-Ионова призналась, что долгое время испытывала очень сильную боль, не могла ходить и даже плакала от испытываемых неприятных ощущений. Однако она напомнила, не стоит забывать, что «после длинной темной ночи всегда наступает рассвет». Поэтому любая черная полоса обязательно рано или поздно закончится, нужно только не опускать руки. В настоящий момент певица уже может бегать. Она опубликовала соответствующий ролик в своем аккаунте, который демонстрирует радостные впечатления от хорошего самочувствия. Однако каблуки для Глюк’оZы пока под запретом.