Певица Алсу предстала перед фанатами в новом образе

Сегодня, 16:34 \\ Шоу-бизнес

Известная певица Алсу, которой недавно исполнилось 35 лет, долгое время не выходила с концертами. Теперь исполнительница снова вернулась на сцену со своим новым шоу. Алсу также предстала перед поклонниками в новом образе, но большинство выразили отрицательные эмоции.

 В ноябре в Кремле пройдет большой концерт певицы. Но на данный момент артистка сообщает свои мысли по поводу нового шоу в социальных сетях. Новый образ девушки заключался в темном макияже и убранными назад волосами. Вместо элегантной и нежной красавицы люди увидели роковую женщину.

За 16 часов фотография набрала более 17 тысяч лайков и около 150 различных комментариев. Не все фанаты были довольны образом певицы. Многие даже прокомментировали и сказали Алсу, что яркий и броский макияж не идет девушке. Благодаря такому образу она стала старше на 10 лет.

Ранее стало известно о том, что 19-летняя девушка из Воронежа прошла в дальнейший этап шоу «Голос» в команду Ани Лорак. Все члены жюри заметили большое волнение молодой исполнительницы, на что и указали.

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Автор - Дарья Андросова
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