Шнуров и Баста в эфире шоу «Голос» сцепились за кубинского «Леонтьева»

Перепалки в эфире между двумя самыми одиозными участниками жюри не прекращаются.

После скандала на прошлом выпуске шоу «Голос», когда Шнур не смог внятно объяснить происхождение «фонаря» под глазом, Баста себя чувствовал увереннее. Новый конкурсант заставил их снова вспомнить о необходимом конфликте, и они снова сцепились в эфире. Кудрявого Джека Гипси уже прозвали кубинским «Леонтьевым», но он вышел на сцену с мировым рок-хитом. Как только зазвучали легендарные рифы Smoke on the Water, Баста развернул кресло к Джеку и всем видом показал, что нет человека счастливее, чем он. Почти сразу же Шнуров оказался лицом к лицу с поющим и тоже показал свое одобрение репертуару кубинца.

После этого рэпер льстиво пытался соблазнить «Леонтьева» своим непревзойдённым умением воспитывать талантливых вокалистов. На что лидер «Ленинграда» уничижительно высмеивал конкурента и намекал кубинцу, что время в команде рэпера будет для него потрачено впустую. Растерявшийся Джек неожиданно выбрал Шнурова, чем вызвал смех аудитории и досаду Басты. Через некоторое время рэпер взял реванш, вырвав из рук Константина Меладзе симпатичную конкурсантку с обещаниями сделать из неё мировую звезду.