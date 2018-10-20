Борющийся с раком Борис Корчевников потряс поклонников своим болезненным видом

Сегодня, 05:30 \\ Шоу-бизнес

Телеведущий показал у себя в Instagram новый снимок, сейчас Корчевников путешествует по российским глубинкам. В описании актер, прославившийся по сериалу «Кадетство», написал, что он позирует в Тайге на фоне реки Чурьега с рядами бань.

 Борис Корчевников борется с онкологией, сейчас он ездит по России и помогает восстанавливать храмы. Скорее всего, в религии и патриотизме артист пытается найти силы для борьбы с болезнью и надежды на выздоровление. Своим недавним снимком Корчевников заставил поклонников сильно переживать.

Борющийся с раком ведущий шоу «Судьба человека» показался фанатам уставшим и «нездоровым». Многие поклонники признались, что Корчевников потряс их своим болезненным видом. В комментариях под снимком ведущему желают сил и выздоровления. Некоторые также заметили, что Корчевников почти на всех фотографиях выглядит «светлым» и добрым, что сейчас является большой редкостью.

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Автор - Анна Пушкина
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