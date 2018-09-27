Максакова назвала тайное замужество с Халаевым "деловым соглашением"

Брак помогал молодому супругу улаживать интересы оперной певицы в Москве. Об этом она рассказала во время интервью.

До тайной свадьбы Далхат Халаев полтора года оказывал Марии Максаковой юридическую помощь в разных вопросах. Это касалось оплаты налогов, коммунальных платежей и почтовых услуг. Сама исполнительница не могла все это делать самостоятельно, ведь проживает далеко от Москвы - в Украине.

Чтобы упростить своему помощнику задачу и открыть доступ к важным документам, Мария Максакова решилась на замужество. Их расписали в Киеве 12 июля. Певица назвала их отношения нотариально оформленным "деловым соглашением".

Спустя несколько месяцев Мария Максакова забила тревогу - её избранник пытался продать квартиру на Краснопресненской набережной. В беседе с "Московским комсомольцем" знаменитость сообщила, что ситуация оказалась недоразумением. Далхат Халаев признался в своей ошибке. Однако суд арестовал спорную недвижимость и разбирается в ситуации.

Кроме того, Мария Максакова прокомментировала журналистам ситуацию с недавним штурмом своей киевской квартиры. Она рассказала, что столичная полиция сумела разобраться с названными гостями. Она по прежнему подозревает, что бывший следователь Денис Панаитов устроил проникновение ради арестованной квартиры в Киеве. Её он должен был отдать Марии Максаковой и Денису Вороненкову в обмен на московскую. Певица допускает, что именно по этой причине и убили её мужа.