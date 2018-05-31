Екатерина Андреева высказалась о своем увольнении с Первого канала

Сегодня, 02:30 \\ Шоу-бизнес

Звезда пояснила ситуацию, которая возникла на фоне слухов о ее возможном уходе с Первого канала. По словам Екатерины Андреевой, которая более 20 лет вела программу «Время», она ушла из проекта из-за «вкуса начальников».

 После 20 лет работы в программе «Время» ведущая отправилась в путешествие по Южной Корее, а на ее место утвердили нового ведущего Кирилла Клейменова. Многим кажется, что Екатерина Андреева окончательно покидает телеканал и уже не будет радовать поклонников своими эфирами.

 Теперь же о своем увольнении с Первого канала высказалась сама Екатерина Андреева. По словам ведущей, она продолжит работу на телеканале, только теперь она будет в эфире по субботам. В другие вечерние эфиры ее можно будет видеть на «Орбитах», только эти каналы показывают лишь по спутниковому телевидению.

Екатерина Андреева дала тонкий намек о том, что ушла с программы «Время» не по своему желанию. Андреева сообщила, что она «еще не уходит» и «пока работает», эти слова еще сильнее насторожили поклонников. По мнению фанатов Екатерины Андреевой, их любимицу могут полностью «выгнать» с Первого канала.

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Автор - Анна Пушкина
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