«Скучаем по папе»: Кристина Асмус троллит Гарика Харламова с помощью дочери

Российская актриса неудачно пошутила на тему отношений Харламова с их общей дочерью Настей.

На своей странице в социальной сети актриса опубликовала довольно интересный снимок, подписав его: «Скучаем по папе». На фото маленькая Настя нежно обнимает статую собаки на улице. Так Кристина Асмус провела параллель между сценическим прозвищем Гарика Харламова – Бульдог – и псом на фото. Однако фанаты посчитали такой троллинг супруга крайне неудачным.

Попытка с помощью дочери показать, как вся звёздная семья обладает особенным чувством юмора, успехом не увенчалась. Поклонники посчитали, что так актриса показала крайне отстранённые и холодные отношения между отцом и дочерью: он всегда занят работой настолько, что девочке остаётся обнимать ненастоящих собак, которые даже не относятся к породе «бульдог». Впрочем, другие поклонники семейства похвалили забавную идею Асмус в троллинге.