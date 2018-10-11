«Скучаем по папе»: Кристина Асмус троллит Гарика Харламова с помощью дочери

Сегодня, 13:26 \\ Шоу-бизнес

Российская актриса неудачно пошутила на тему отношений Харламова с их общей дочерью Настей.

На своей странице в социальной сети актриса опубликовала довольно интересный снимок, подписав его: «Скучаем по папе». На фото маленькая Настя нежно обнимает статую собаки на улице. Так Кристина Асмус провела параллель между сценическим прозвищем Гарика Харламова – Бульдог – и псом на фото. Однако фанаты посчитали такой троллинг супруга крайне неудачным.

Попытка с помощью дочери показать, как вся звёздная семья обладает особенным чувством юмора, успехом не увенчалась. Поклонники посчитали, что так актриса показала крайне отстранённые и холодные отношения между отцом и дочерью: он всегда занят работой настолько, что девочке остаётся обнимать ненастоящих собак, которые даже не относятся к породе «бульдог». Впрочем, другие поклонники семейства похвалили забавную идею Асмус в троллинге.

Поделиться новостью:
Автор - Олеся Куприна
Главное за неделю

Создатели «Замуж за Бузову» показали, почему участник кинул топором в будущего победителя

Валентин Коробков начал догадываться о недобрых намерениях Дениса Лебедева ещё задолго до финала, уверены пользователи Сети.

Автозавод «Урал» выпускает и продает дорожные автомобили

На автозаводе «Урал» сообщили о том, что на конвейер отправлены дорожные автомобили...

«Все-таки беременна»: Располневшая любовница Петросяна странно себя ведет и прячется от камер

 Журналисты сняли на видео юмориста Евгения Петросяна и его предполагаемую любовницу...

В России стартовали продажи обновленного УАЗ «Пикап»

Представители автопроизводителя УАЗ сообщили, что в России стартовали продажи...

За Кокорина и Мамаева: разъяреная Лолита устроила драку в ресторане

 Певица в боксерских перчатках внезапно прервала чаепитие Стаса Костюшкина и Андрея...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ