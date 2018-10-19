Восьмимесячный сын Дмитрия Маликова учится играть «Мурку» на рояле

Сегодня, 13:11 \\ Шоу-бизнес

Известный певец начал обучать сына Марка «прекрасному».

Дмитрий Маликов вновь набрал популярность у молодёжи благодаря отменному чувству юмора. На этот раз певец решил насмешить поклонников и опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram забавное видео с сыном. Талантливый музыкант показал, как учит своего восьмимесячного сына Марка играть на рояле. Известный певец доказал, что любит разную музыку: великую, ужасную и прекрасную, как выразился сам артист.

Звёздный папа виртуозно исполнил часть фортепианного цикла Петра Чайковского «Времена года» под названием «Октябрь. Осенняя песнь». Однако малыша классическая музыка не особо заинтересовала – всё это время он продолжал комкать в руках нотный лист. Тогда Дмитрий Маликов решил пойти на крайние меры и сыграл одну из самых известных дворовых песен «Мурку», назвав её «музыкой жизни». Поклонники оценили то, с каким юмором музыкант подошёл к обучению сына музыки с ранних лет. Стоит отметить, что старшая дочь Дмитрия Маликова Стефания тоже увлекается творчеством, а за плечами у девушки есть несколько побед в музыкальных конкурсах.

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Автор - Марина Фёдорова
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