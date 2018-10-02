«Ходячий жир»: Ксения Бородина пожаловалась на лишний вес

По словам ведущей шоу «Дом-2», сейчас она не «в форме», однако в скором времени эта ситуация изменится. После командировки на Сейшелы Ксения Бородина планирует вернуть тренировки в спортзале и вернуть былую стройность.

Как оказалось, Ксения Бородина недовольна своей фигурой. Несмотря на стройный живот и подтянутое тело, звезда назвала себя «ходячим жиром». В комментариях под одним из своих снимков в Instagram Ксения Бородина ответила на вопрос от своей поклонницы. Фанатка спрашивала, как звезде удается сохранять стройность. Многим нравится фигура Бородиной, поэтому поклонницы часто стараются узнать «секреты» звезды, чтобы быть на нее похожими.

В ответ на такой комментарий Ксения Бородина заявила, что она – «ходячий жир». Звезда пожаловалась на лишний вес и отметила, что с понедельника она снова вернется к тренировкам и будет худеть. Также Бородина призналась, что мечтает завести третьего ребенка, однако рожать и быть беременной ей не хочется. По всей видимости, сейчас ведущая сильно устает от работы и ремонта, поэтому думать о еще одной беременности ей попросту не хочется. По мнению комментаторов, Ксения Бородина сильно трудится, а родить еще одного ребенка она может и в будущем.