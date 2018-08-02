Оскандалившаяся дочь теннисиста Кафельникова снялась в клипе певца Шарифа

По всей видимости, 20-летняя модель Алеся Кафельникова оправилась после расставания с рэпером Pharaoh и смогла двигаться дальше. Дочь известного теннисиста больше не «светится» в скандальных хрониках и много времени посвящает работе.

Алеся Кафельникова прославилась не только благодаря своей работе в модельном бизнесе. Дочь теннисиста Кафельникова часто публиковала откровенные фотографии, писала в соцсетях провокационные фразы. Как пишут СМИ, Алеся Кафельникова в свои 20 лет уже успела побывать в психиатрической клинике и прошла курс реабилитации после употребления запрещенных препаратов.

Не так давно оскандалившаяся модель перестала быть фигурантом «громких» новостей. После расставания с известным рэпером Алеся Кафельникова испытывала стресс, однако все-таки нашла в себе силы продолжать работу. Модель снялась в клипе у известного певца Шарифа.

В клипе на песню «Время побеждать» оскандалившаяся Кафельникова удачно справилась с ролью, певец остался доволен. Премьера видео намечена на ближайшие дни. В клипе певца Шарифа Алеся Кафельникова исполнила одну из главных ролей и сыграла возлюбленную музыканта.