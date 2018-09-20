Адвокат: жена угрожает Глушакову расправой за общение с детьми

По требованию Дарьи, знаменитый отец почти месяц не видел своих дочерей. Вынужденная разлука мешает футболисту сосредоточиться на игре в составе "Спартака".

О жесткой позиции супруги Дениса Глушакова рассказала его адвокат Марина Дубровская. По словам правозащитницы, во время бракоразводного процесса Дарья полностью пресекает любые попытки общения спортсмена с детьми. А за нарушение своих требований угрожает мужу физической расправой. Так адвокат заявила изданию "StarHit". Возможно, поводом для такой реакции стало желание Дениса Глушакова забрать Валерию и Александру к себе.

О разводе пары Глушаковых стало известно в конце сентября. Ранее Марина Дубровская заявила, что поводом для разрыва стали обоюдные измены супругов. Ситуация получила широкий резонанс из-за видеоролика, на котором Денис Глушаков запечатлен в бане с другой женщиной. Как утверждает его защита, Дарья тоже не безгрешна и встречается с любовником уже полгода.