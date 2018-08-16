Сергей Жорин рассказал, кто поручил травить его на каналах «Россия-1» и «Россия-24»

Звёздный адвокат оказался «под прицелом» федеральных телеканалов по приказу Антона Златопольского.

Основатель коллегии правозащитников «Жорин и Партнёры» специализируется на защите интересов многих российских звёзд. Он успешно разрешает проблемы своих подопечных, однако сам оказался под «атакой» телеканалов. В Сети Сергей Жорин решил рассказать о том, почему его травят на «России-1» и «России-24», а затем вызвал медиаменеджера Антона Златопольского на дуэль.

Адвокат недоволен тем, что на телеканалах резко и безосновательно высказываются в его адрес, а также часто показывают его личные фотографии. По словам Сергея Мовчана, травля была организована Антоном Златопольским, чтобы повредить имиджу Сергея Жорина.

Адвокат планирует рассказать о медиаменеджере сведения, которые повредят его статусу и положении. Но Жорин планирует это сделать, если Златопольский не решится на дуэль или не поручит прекратить травлю на своих телеканалах.

Поклонники предлагают адвокату действовать в рамках законодательства и подать иск на своих обидчиков. Они считают, что Сергею Жорину следует защищать свою честь и достоинство в суде, а не устраивать дуэли.