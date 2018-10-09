Беременная Барановская оставит Галкина без работы – соцсети

Сегодня, 10:46 \\ Шоу-бизнес

Юлия Барановская может занять место Максима Галкина в шоу «Лучше всех!» после новостей о его возможном скором уходе с Первого канала.

После череды новостей о возможных изменах Максима Галкина с Юлией Барановской, Кристиной Орбакайте и Светланой Лободой репутация юмориста пошатнулась. Для поклонников очевидно, что руководство Первого канала ни за что не оставит на должности ведущего детского талант-шоу «Лучше всех!» человека, бросившего жену с двумя детьми на руках ради молодых любовниц.

Вполне возможно, что Юлия Барановская бросит Александра Гордона одного вести ток-шоу «Мужское/Женское» и оставит Максима Галкина без работы, заняв его место в качестве ведущей. К тому же, в Сети появилась информация, что бывшая жена Андрея Аршавина беременна в четвёртый раз, а отцом её будущего ребёнка является Максим Галкин. Поклонники уверены, что воспитывающая троих детей Юлия Барановская станет отличным кандидатом на роль ведущей «Лучше всех!», поскольку сможет найти подход к каждому ребёнку.

На страницах Юлии Барановской в соцсетях пользователи заметили, что и сама девушка начала активно примерять на себя роль ведущей детского талант-шоу. Она с радостью рассказывает о талантах и увлечениях своих детей, будто бы они находятся в студии на съёмках.

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Автор - Марина Фёдорова
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