«Не пришло время»: Диана Арбенина запрещает сыну и дочке общаться с их отцом

В феврале 2010 года певица родила двойняшек, мальчика она назвала Артемом, а дочь – Мартой. Об отце детей Диана Арбенина не любит распространяться, однако ее сын и дочка уже стали интересоваться данным вопросом.

Диана Арбенина признается, что ее дети уже начали спрашивать о том, кем является их отец. Певица решила быть со своими наследниками откровенной, она честно говорит им, что их папа ее не любит, а она не любит его. Сейчас дети Дианы Арбениной не видятся со своим отцом. Пока что певица запрещает им общаться, однако в будущем ситуация может измениться.

«Не пришло время», - говорит Арбенина и дает понять, что когда-то она может познакомить детей с их отцом. Сейчас двойняшкам уже по 8 лет, певица очень любит своих детей и признается, что была крайне удивлена, когда узнала о двойне. В кабинете у гинеколога она стала плакать, когда врач сообщил ей радостную новость.

Диана Арбенина утверждает, что она не делала ЭКО. По словам певицы, она родила от «живого папы», однако подробностей раскрывать не хочет. По какой причине она запрещает своим детям общаться с их отцом, Арбенина не рассказывает. Певица хочет взять ребенка из детского дома, но пока что этого не делает, так как еще несколько лет она намеренна посвящать все свое время своим двойняшкам.