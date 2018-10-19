Фанаты подозревают, что дочку Джигану родила любовница

Сегодня, 07:29 \\ Шоу-бизнес

Многочисленные слухи об изменах рэп-исполнителя Джигана своей жене не умолкают уже не первый год. Поклонники переживают, что его жена Оксана Самойлова на самом деле не является матерью ребёнка.

В СМИ появилось подозрение, что Джиган крутит роман «на стороне» со стилистом Никой Липкиной, однако девушка опровергает подобные заявления. Для фанатов рэп-исполнителя слухи стали поводом призадуматься, что в семейных отношениях Джигана всё складывается не так гладко, как он представляет это в сети. К тому же, публикация его жены, в которой она спрашивает читателей, насколько она похожа с дочерью, подливает масла в огонь. В своём Instagram женщина написала: «Ничего не знаю, Ариела похожа на меня».

Однако, фанаты предположили, что ребёнка рэперу могла родить совершенно другая женщина. Так как ребёнок вовсе не похож на свою мать, пользователи опасаются, что дочку Джигану родила любовница, а Самойловой ничего не оставалось, как принять этот факт. Многие отметили и не постеснялись написать, что дочка больше похожа на своего отца, а не на мать. Также немногие комментаторы уверены, что слухи о «похождениях» рэпера просочились не просто так, и ребёнок, действительно, может быть рождён от другой женщины.

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Автор - Ольга Собко
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