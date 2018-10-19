Создатели «Замуж за Бузову» показали, почему участник кинул топором в будущего победителя

Валентин Коробков начал догадываться о недобрых намерениях Дениса Лебедева ещё задолго до финала, уверены пользователи Сети.

Создатели телепроекта «Замуж за Бузову» опубликовали видеофрагмент, не вошедший в основной выпуск. Они показали процесс съёмок, когда все участники собрались на горном склоне и пытались порубить дрова. В один из моментов Валентин Коробков кинул топором в Дениса Лебедева. Такое действие напугало всю съёмочную группу, а ведущая проекта Марина Кравец вскрикнула: «Аккуратнее, пожалуйста». После этого пришлось вмешаться и режиссёру, который пригрозил, что из-за подобной выходки все участники отправятся домой.

На вопрос о том, почему Валентин Коробков кинул топором в сыровара, тот сказал, что всего лишь хотел передать Денису Лебедеву инструмент, чтобы продолжить съёмку. Оглядываясь на недавние события и критику в сторону победителя реалити-шоу «Замуж за Бузову», пользователи Сети уверены, что Валентин Коробков уже тогда начал догадываться о недобрых намерениях Дениса Лебедева в отношении Ольги Бузовой. Поклонники певицы считают, что участник таким образом попытался запугать оппонента и предостеречь его. Однако непонятно, как ранение будущего победителя или его убийство могло сыграть на руку и помочь завоевать сердце певицы.