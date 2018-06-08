Бузова обнажила грудь, заманивая поклонников на концерт

Сегодня, 07:30 \\ Шоу-бизнес

В одном из кадров своего проморолика певица предстала перед фанатами с обнаженной грудью. Некоторые посчитали, что таким образом она заманивает на свои концерты. 

 В рамках подготовки к своему сольному концерту в Москве певица сняла проморолик, который должен призвать больше посетителей на свой концерт. 

Однако в данном ролике Бузова представляет не свои новинки из последнего альбома, а свою фигуру. В течение всего ролика певица танцует на фоне ночного неба и молний. 

Дива предстала перед фанатами в нарядах разной степени откровенности. Одним из самых запоминающихся для фанатов стал наряд с полностью прозрачным верхом, обнажая грудь певицы. 

Отмечается, что Бузова не стала публиковать данный ролик у себя в соцсетях. 

Но даже несмотря на это, многие пользователи не упустили возможности пообсуждать фигуру певицы. Многие пользователи с уверенностью подчеркнули, что артистка не прибегала к услугам пластических хирургов. 

Напоминаем, что ранее Бузова поделилась с Региной Тодоренко своими секретами. Так одним из них стало признание, что к певице никто не подходит знакомится, поэтому она до сих пор одинока.

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Автор - Тереза Кёльн
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