Бузова обнажила грудь, заманивая поклонников на концерт

В одном из кадров своего проморолика певица предстала перед фанатами с обнаженной грудью. Некоторые посчитали, что таким образом она заманивает на свои концерты.

В рамках подготовки к своему сольному концерту в Москве певица сняла проморолик, который должен призвать больше посетителей на свой концерт.

Однако в данном ролике Бузова представляет не свои новинки из последнего альбома, а свою фигуру. В течение всего ролика певица танцует на фоне ночного неба и молний.

Дива предстала перед фанатами в нарядах разной степени откровенности. Одним из самых запоминающихся для фанатов стал наряд с полностью прозрачным верхом, обнажая грудь певицы.

Отмечается, что Бузова не стала публиковать данный ролик у себя в соцсетях.

Но даже несмотря на это, многие пользователи не упустили возможности пообсуждать фигуру певицы. Многие пользователи с уверенностью подчеркнули, что артистка не прибегала к услугам пластических хирургов.

Напоминаем, что ранее Бузова поделилась с Региной Тодоренко своими секретами. Так одним из них стало признание, что к певице никто не подходит знакомится, поэтому она до сих пор одинока.