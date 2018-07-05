Суд трижды оправдал Цимбалюк-Романовскую по заявлению о мошенничестве

Сегодня, 18:23 \\ Шоу-бизнес

Артур Согомонян более не сможет привлекать бывшую супругу Армена Джигарханяна к уголовной ответственности. Теперь все вопросы по имуществу придется решать в гражданском суде.

 О процессе расследования отчиталась правозащитница Виталины Цимбалюк-Романовской - Лариса Широкова. По её словам, адвокатам удалось трижды оправдать пианистку по заявлениям о мошенничестве. В этот раз следователь признал подозреваемую невиновной ещё и в попытках нарушения неприкосновенности частной жизни. Суд снял все обвинения с Виталины Цимбалюк-Романовской из-за отсутствия состава преступления.

Лариса Широкова в беседе с журналистами издания "Дни.ру" также объяснила отсутствие Армена Джигарханяна на судебные заседания. По её мнению, артист даже не знает подробностей процесса. Суд требовал явки пострадавшего и регулярно переносил рассмотрение дела. Как отметила Лариса Широкова, адвокат защиты объяснял это нежеланием Армена Джигарханяна встречаться с бывшей супругой.

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Автор - Александр Лубяной
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