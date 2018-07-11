«Всему своё время»: 38-летняя Анна Семенович снова влюбилась – соцсети

Почти чистосердечным признанием телеведущая поделилась с поклонниками в Сети.

Последний месяц поклонники Анны Семенович заметили изменившееся настроение телеведущей. Она стала ещё более жизнерадостной и мыслит, как влюблённая женщина. На прямые вопросы фанатов звезда не отвечает, но посвятила интересной теме целый пост в соцсети: «Всему своё время…Сколько раз я спотыкалась и падала, сколько раз ревела от разбитого сердца, сколько раз я обещала себе больше не любить и даже был период, когда я чуть не переехала жить на Бали - заниматься медитацией и просто познавать себя, ничего не делая».

Там же телеведущая уточнила, что у неё всегда получалось отгонять грустные мысли и она вновь влюблялась. Так, после волны депрессивных постов, лента Семенович в соцсети опять сияет яркими красками. Вероятно, 38-летняя телезвезда вспомнила о своих романах с бизнесменами. Кто сейчас в сердце Семенович – неизвестно, что неудивительно, ведь знаменитость намеренно скрывает свою личную жизнь.