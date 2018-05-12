Лобода расскажет Урганту, кому принадлежит мужская рука на семейном фото

Сегодня, 16:35 \\ Шоу-бизнес

Зрители ожидают, что Иван Ургант не отпустит Светлану, не прояснив один интересующий всех вопрос.

Отмечающая свой день рождения Лобода появится в эфире «Вечернего Урганта», где несомненно прорекламирует свои творческие достижения и споёт новую песню. Зрителям хочется узнать даты выходя её нового альбома, с песней «Инстаграм», отрывки из которой уже широко разошлись по Сети. Все ожидают, что она расскажет Урганту о своей личной жизни, которую певица держит в тайне. Многих заинтриговало семейное фото со страницы Светланы в соцсети, опубликованное недавно. На нём она позирует со своими двумя детьми, крепко прижимая к себе младшую Тильду. Поверх всего лежит загадочная мужская рука.

Поклонников певицы мучает вопрос: кому принадлежит эта конечность. До сих пор тайной является отцовство младшей дочери Лободы. Вокруг этого циркулирует множество слухов. Молва называет отцом Тильды солиста группы Rammstein Тилля Линдермана, но певица не подтверждает и не опровергает эти слухи. Дополнительные вопросы у фанатов вызвало обручальное кольцо на безымянном пальце неизвестного. Поклонники выдвигают самые фантастические версии о загадочной личности, вставившего свою руку в кадр, не исключая даже Урганта.

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Автор - Мария Ремарк
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