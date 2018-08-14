Певица Сюзанна сообщила о разводе с солистом группы "Мальбек"

Известная певица Сюзанна на одном из своих концертов в Москве в «Главклубе Green Concert» сообщила о том, что разводится с Романом Вариным, который является солистом группы «Мальбэк».

На концерте группа представила презентацию своего нового альбома Reptiland. Исполнительница рассказала о своем разводе во время одной из песен.

Она сообщила, что постоянно плачет из-за избиений Романа. Это был единственный повод для развода.

После своего заявления девушка начала выражаться нецензурными высказываниями, что привело к прерыванию концерта. Через некоторое спустя мероприятие все же продолжилось.

После случившегося певица Сюзанна выложила в социальную сеть пост, в котором раскритиковала свое выступление и сообщила, что данный концерт был самым худшим за всю карьеру.

Ранее близкая подруга Мурата Налчаджиоглу, который является мужем Ани Лорак, сообщила о том, что пара до сих пор безумно любит друг друга. Также в своих высказываниях на опровергла новость о том, что мужчина имел близкое знакомство с моделью Яной Беляевой.