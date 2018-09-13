Елена Исинбаева рассказала, как семейная жизнь изменила ее утро

Сегодня, 02:30 \\ Шоу-бизнес

Олимпийская чемпионка не только два раза завоевала золото по прыжкам с шестом, но также является дважды мамой.

 Накануне на официальной странице известной 36-летней российской спортсменки Елены Исинбаевой появилась новая фотография. На ней она запечатлена в профиль в домашней одежде у плиты, на которой готовит овсянку на молоке. В комментариях прыгунья рассказала, как семейная жизнь изменила ее обычное утро.

 Согласно ее словам, теперь она не может просыпаться во столько, во сколько захочет - отныне данный вопрос "решает" сын, которому на сегодняшний день уже исполнилось восемь месяцев. Исинбаева должна просыпаться во столько, во сколько он откроет глаза. Сегодня же он проснулся в шесть утра и начал будить свою знаменитую маму.

Спортсменка поинтересовалась у подписчиков, как обычно проходит их утро. Их ответы во многом были довольно похожи: "У нас тоже подъем в 6:00 и завтрак, а с 21:00 и до утра каждые 1-2 часа перекусы", "У нас тоже утро с овсянки начинается. Сын без овсянки не уходит из дома". Другая же подписчица рассказала, что готовит овсянку в мультиварке, поэтому для нее процесс совершенно не затруднительный.

Поделиться новостью:
Автор - Мартина Корф
Главное за неделю

«Все-таки беременна»: Располневшая любовница Петросяна странно себя ведет и прячется от камер

 Журналисты сняли на видео юмориста Евгения Петросяна и его предполагаемую любовницу Татьяну Брухунову. 29-летняя девушка прятала свою фигуру за свободным пальто и объемным шарфом, что вызвало массу...

Автозавод «Урал» выпускает и продает дорожные автомобили

На автозаводе «Урал» сообщили о том, что на конвейер отправлены дорожные автомобили...

За Кокорина и Мамаева: разъяреная Лолита устроила драку в ресторане

 Певица в боксерских перчатках внезапно прервала чаепитие Стаса Костюшкина и Андрея...

В России стартовали продажи обновленного УАЗ «Пикап»

Представители автопроизводителя УАЗ сообщили, что в России стартовали продажи...

Луи Си Кей лишился 35 млн долларов из-за публичной мастурбации

Известный стендап-комик признался, что скандал с сексуальными домогательствами ему дорого...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ