Арбенина ответила на оскорбления наставников проекта “Голос”

Скандал произошел во время одного из выпусков шоу, когда певица Александра Степанова выбрала для прослушивания песню Дианы Арбениной «Ты дарила мне розы». Но жюри жестко раскритиковали выбор девушки.

Аребенина призналась, что отношение жюри на проекте “Голос” ее возмутило и вызвало ряд вопросов.

Скандал разразился после выступления Степановой. Отмечается, что девушка очень талантлива и композицию исполнила замечательно. Только вот звездное жюри решило иначе.

После того, как девушка завершила выступление и жюри увидели девушку, состав был немного шокирован тем, что увидел. Константин Меладзе заявил, что при прослушивании выступления складывается ощущение, что поет взрослая одинокая женщина, которая постоянно находится в подавленном настроении, а тут, оказывается такая красавица.

Подобного мнения придерживается и Баста, он заявил девушке, что она выбрала совершенно не ту песню, так как она ей совершенно не подходит.

Основательница “Ночных Снайперов” записала видео ответ наставникам шоу. В нем она рассказала, что Александра великолепно выступила, а вот жюри стоило бы менее предвзято относиться к ее творчеству.

Помимо этого, Арбенину крайне удивили ассоциации, которые вызвал ее хит, она никогда и не могла представить, что при прослушивании ее песни может представляться некрасивая женщина с неудачами в личной жизни. Она привела в пример известных звезд российской эстрады, которые перепевали ее трек. По ее мнению, именно они могли положить начало подобным стереотипам.

Позже она призвала наставников не судить участников по внешности и не примерять свои ассоциации на других, так как это не одежда.

Фанаты поддержали певицу, считая, что жюри “Голоса” высказалось крайне нелестно, и им стоит извиниться перед Арбениной.

Также, певица рассказала, что пригласила Степанову на свой концерт для совместного исполнения песни.

Напоминаем, что ранее между двумя наставниками проекта Бастой и Сергеем Шнуровым произошел конфликт. Ссора переросла во взаимный обмен оскорблениями.