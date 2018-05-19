"Может там двойня?": Меган Маркл показала живот в Сиднее‍ на пляже

На звезде сериала "Форс-Мажоры" был надет длинный темный сарафан с полосатым принтом на широких брителях, а ее супруг принц Гарри даже в неформальной обстановке ходил в брюках и рубашке, однако на ней слегла подкатил рукава.

Несколько дней назад у герцога и герцогини Сассекских начался официальный визит в Австралию. Вместе они уже посетили много мест и культурных мероприятий, однако впереди у них еще больше планов. Поклонникам было интересно, как Меган Маркл выглядит на данный момент, ведь совсем недавно она вместе с мужем объявила о своей беременности. Многие из них заметили, что ее фигура действительно уже начала меняться.

Особо заметно это было в Сиднее, когда члены королевской семьи появились на пляже. Именно там бывшая актриса показала округлившийся живот. Согласно расчетам фанатов, она забеременела примерно несколько месяцев назад, однако ее живот уже начинает выступать. По этой причине в сети начали распространяться слухи: "Может там двойня?".

Принц Гарри и Меган Маркл проводили свое время на пляже Бонди. Там они пообщались с группой серфингистов, которая помогает другим с помощью данного вида спорта восстанавливаться после ментальных недугов. Помимо этого, герцогиня пообщалась там с другой беременной женщиной и рассказала ей о своем самочувствии.