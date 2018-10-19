Наталья Рудова "подарила себе новую квартиру"

Теперь актрисе предстоит приводить "голое" жилье в порядок. Радостной новостью она поделилась на своем микроблоге в Instagram.

Наталья Рудова объявила, что в четверг, 18 октября, приобрела новую квартиру. Чем подарила себе мечту - прекрасный вид из окна. Знаменитость до сих пор пребывает в приятном возбуждении от покупки и радуется, что смогла её позволить. Она показала одну из комнат с окном, свет из которого мешает рассмотреть окрестности. Так и было задумано - обладательница не желает разглашать свое новое место жительства.

Вместе с недвижимостью к Наталье Рудовой пришли новые заботы. Жилплощадь абсолютно новая и необустроенная. Актриса намерена отменить свой зарок и лично заняться ремонтом квартиры. Поэтому сейчас набирает команду дизайнеров, строителей и производителей предметов интерьера. Наталья Рудова предлагает специалистам обращаться к ней на почту с предложениями и ценами за услуги.



