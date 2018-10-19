Наталья Рудова "подарила себе новую квартиру"
Теперь актрисе предстоит приводить "голое" жилье в порядок. Радостной новостью она поделилась на своем микроблоге в Instagram.
Наталья Рудова объявила, что в четверг, 18 октября, приобрела новую квартиру. Чем подарила себе мечту - прекрасный вид из окна. Знаменитость до сих пор пребывает в приятном возбуждении от покупки и радуется, что смогла её позволить. Она показала одну из комнат с окном, свет из которого мешает рассмотреть окрестности. Так и было задумано - обладательница не желает разглашать свое новое место жительства.
Вместе с недвижимостью к Наталье Рудовой пришли новые заботы. Жилплощадь абсолютно новая и необустроенная. Актриса намерена отменить свой зарок и лично заняться ремонтом квартиры. Поэтому сейчас набирает команду дизайнеров, строителей и производителей предметов интерьера. Наталья Рудова предлагает специалистам обращаться к ней на почту с предложениями и ценами за услуги.
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Вчера был чудесный день!Это окно в мой новый мир!🤪❤️Вчера я исполнила еще одну свою мечту!Вчера я подарила себе новую квартиру с видом из моей мечты!🙈😻По понятным причинам я вам его не покажу🙈 Это так приятно,делать себе такие подарки🙈Я смогла,Ура!💪 Ну а теперь господа ,главный вопрос😈Я ищу дизайнера,бригаду строителей,мебельщиков,зеркальщиков и т .д...Поэтому прошу делиться хорошими контактами ,по возможности моих друзей,и вас.А самих дизайнеров прислать мне свои предложения,ссылки на работы ,или инста на мою рабочую почту rudovaforwork@gmail.com Ох,я зарекалась что не буду больше делать ремонт,кто делал,тот меня поймет😖😄Но что поделаешь,надо!😂 ВНИМАНИЕ,присылайте СВОИ РАБОТЫ В ПИСЬМЕ ВМЕСТЕ С ЦЕНАМИ,СРАЗУ!Потому что нет возможности отвечать всем людям на простое «здравствуйте,мы классные,возьмите нас»спасибо за понимание