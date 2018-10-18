Шубская и Овечкин впервые показали новорожденного сына

Сегодня, 12:35 \\ Шоу-бизнес

Недавно мальчику исполнилось два месяца. Родители решили отметить это событие совместной фотографией в Instagram.

 Снимок с ребенком впервые появился на странице Настасьи Шубской. Девушка стоит на цыпочках рядом со своим высоким супругом Александром Овечкиным, который и держит новорожденного сына на руках. По всей видимости, семья запечатлена на фоне камина в собственном доме. Малыш дремлет на руках отца в синем костюмчике с капюшоном.

 

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что мальчик выглядит довольно крупным даже на фоне Александра Овечкина. Они пришли к выводу, что ребенок телосложением пошел в знаменитого хоккеиста. В то же время, рядом с любимыми мужчинами Настасья выглядит очень хрупкой. Да и Александр Овечкин помолодел рядом с маленьким сыном.


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Автор - Александр Лубяной
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