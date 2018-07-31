Концертом в Санкт-Петербурге начнется мировой тур француженки Zaz

Французская певица Zaz отправляется в концертный тур по миру с новым альбомом «Effet Miroir».

Российские ценители творчества француженки Zaz станут первыми, кто сможет насладиться живой версией «Эффекта зеркала». Артистка приедет в Санкт-Петербург 4 февраля 2019 года, где выступит на сцене местного БКЗ «Октябрьский», а 6 числа споет перед московской публикой в Crocus City Hall. Именно с России начнется мировое турне звезды.

По словам Изабель Жеффруа (настоящее имя певицы), новая пластинка должна помочь людям осознать многогранность характера, соединить в единое целое противоречивость нашей жизни. «В работе над зеркалом сплелись все облики и жанры, которые попадались мне в периоды путешествий и гастролей. Я постаралась иллюстрировать свои впечатления в новых песнях», - объяснила Zaz. Артистка известна в мире своими экспериментами в музыке, соединением различных жанров. В творчестве Изабель вдохновляется известными земляками: Азнавуром, Пиаф, Матье и другими.