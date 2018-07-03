На Шестой Реальной премии Musicbox 2018 произошел скандал

В шоу-бизнесе постоянно происходят скандалы. Чаще всего они происходят на вручениях премий и фестивалях. На данном мероприятии снова разразился скандал на «Шестой Реальной премии Musicbox 2018».

В этом году состоялось достаточно странное вручение. Многие звезды не смогли посетить мероприятие из-за гастролей и забитого рабочего графика, но организаторы решили не заморачиваться с афишей и оставить бывшую. Ани Лорак, Николай Баской, Баста и другие звонили с новостью о своем отсутствии на фестивале. Организаторы не понимали, что делать с программой, когда все уже подготовлено и рассчитано.

На вручении премии для молодых исполнителей, которые хотят проявить себя и показать свои таланты, высказалась Лолита Милявская. Она потребовала, чтобы зрителям вернули деньги за обман. По всему городу висела афиша с изображением артистов, которые не смогли прийти и выступить. Многие сообщили, что премия каждый год все больше обесценивается. Из всех перечисленных гостей на мероприятие прибыли Лолита и Сергей Зверев, хотя список исполнителей был довольно крупный. Возмущенная публика не стала молчать и произносила много нецензурной лексики в адрес организаторов. В то время, ведущие пытались наладить ситуацию и отвлечь зрителя, чтобы он не увидел «развод». Разговоры о наркотиках и вовсе смутили зал. Анна Грачевская, которая является ведущей говорила странные вещи о наркотиках, нецензурной лексике и многих других вещах в присутствии детей.

Теперь у Musicbox большие проблемы с репутацией и будет ли впредь к ним кто-либо ходить неизвестно. По каким причинам происходят большие стычки и скандалы на огромных сценах и мероприятиях подобного рода понять невозможно. Но от реакции зрителя зависит дальнейшая атмосфера в зале.

Ранее стало известно, что Данет Джексон удостоена «Глобальной иконы» от MTV EMA. Исполнительница сможет забрать свой приз на премии, которая состоится 4 ноября 2018 года в Бильбао. Также на мероприятии прозвучат и песни девушки, которые считаются лучшими.