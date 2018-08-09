Луис Фонси и его «Despacito» стали рекордсменами Гиннесса

Песня «Despacito», исполненная Луисом Фонси вместе с Дэдди Янки, несколько раз попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Нашумевший хит прошлого года «Despacito», созданный пуэрториканской звездой Луисом Фонси, установил сразу семь мировых рекордов. Сертификаты, подтверждающие данное достижение, были вручены музыканту 17 октября в Майами. Фонси похвастался, что его мама гордится такой оценкой творчества.

Композиция «Despacito» стала рекордной по количеству прослушиваний в мире, по количеству присутствия в хит-параде Billboard Hot Latin Songs, как самая популярная песня в дуэте и за 17 недель подряд на лидирующей строчке чарта Hot 100 Billboard. Видеоклип на песню попал в Книгу рекордов Гиннесса, как первое видео в истории, набравшее больше 5 млрд просмотров в YouTube, как самый просматриваемый ролик в сети и как самое «залайканное» видео.

«Despacito» после своего выхода множество раз была перепета другими мировыми звездами. Самый известный кавер создал Джастин Бибер, которому пришлось ради него учить испанский язык. Ремикс тоже стал успешным и долгое время возглавлял верхние строчки мировых хит-парадов.