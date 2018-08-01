Брюс Уиллис продает их с Деми Мур семейное гнездо в Айдахо

Это уже третья попытка избавиться от особняка площадью в 10 гектаров. Так сообщает журнал People.

Брюс Уиллис купил и обустроил дом в Сан Уолли, штат Айдахо, в 1980-х вместе с Деми Мур. В этом семейном гнезде долгое время росли три дочери знаменитых родителей: Румер, Скаут и Туллула. После развода с актрисой, Брюс Уиллис переделал дом и выставлял недвижимость на продажу в 2011 и 2016 годах. Однако безуспешно. Звезда "Крепкого орешка" снизил с изначальных 15 до 6,5, а теперь и до 5,5 миллионов долларов. Риелторы уже нашли покупателя. Как они отмечают, стоимость особняка самая большая в Сан Уолли, несмотря на значительную скидку. Она весьма справедлива, если учитывать современные рыночные условия.

Сам дом имеет два этажа общей площадью 760 квадратных метров и выполнен в провинциальном стиле. В нем есть место для 6 спален и 6 санузлов. Кроме того, особняк славится своими каминами и водопадами с горной водой во внутреннем дворе. Стоит отметить, что бездомным Брюс Уиллис не останется. Как минимум, у него есть богатая резиденция под Нью-Йорком.