Евгения Медведева начала встречаться с Джейсоном Брауном

Молодой человек является ее коллегой. Вместе они занимаются фигурным катанием под началом канадского тренера Брайана Орсера.

СМИ заподозрили, что известная российская фигуристка Евгения Медведева после переезда в Канаду начала налаживать свою личную жизнь. Поводом для слухов стала фотография, на которой она позирует вместе со своим коллегой Джейсоном Брауном. Поклонники считают, что спортсмены довольно близки, ведь регулярно публикуют совместные селфи. Исходя из этого они решили, что Медведева начала встречаться с иностранным другом.

Стоит отметить, что ее отзывы о молодом человеке всегда были приятными и теплыми. После переезда она рассказала, что именно Браун встретил ее, а после показывал город. Фигуристка считает его очень позитивным и трудолюбивым. Тем не менее, чтобы избежать лишних разговоров в сети, сама она не публикует с ним совместных фотографий - они появляются в его профиле.