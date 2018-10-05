Меган Маркл из-за беременности просыпается в 4:30 утра, чтобы заняться йогой

Герцогиня Сассекская рассказала, что часто испытывает ощущения, схожие с длительным перелётом на самолёте, из-за чего сбивается её привычный ритм жизни.

Принц Гарри и Меган Маркл находятся в Австралии в рамках своего 16-дневного осеннего тура. Королевская пара посетила пляж, чтобы заняться йогой и избавиться от негативных «вибраций». Они встретились с членами группы OneWave, проводящими еженедельные занятия по пятницам. На отдых герцог и герцогиня Сассекская прибыли в 8:30 утра, надев цветочные гирлянды и сняв обувь перед тем, как пойти по песку.

Также они успели поговорить с обычными жителями Австралии, а Меган Маркл - рассказать один из маленьких секретов. Девушка просыпается в 4:30 утра, чтобы заняться йогой. По её словам, из-за беременности поведение сильно изменилось, также как и режим дня. При этом, Маркл призналась, что испытывает много затруднений, связанных с нахождением в другом часовом поясе, но статус члена королевской семьи накладывает определённые обязанности.