Александр Васильев раскритиковал гардероб Риты Дакоты

Сегодня, 07:30 \\ Шоу-бизнес

Ведущий программы “Модный приговор” раскритиковал гардероб певицы и считает, что именно он поспособствовал ее разводу с Соколовским. 

 Модный “судья” Александр Васильев не обошел стороной громкую тему развода Влада Соколовского и Риты Дакоты. Ведущий даже высказал свое мнение о причине распада отношений. 

В первую очередь Васильев категорически раскритиковал весь гардероб Дакоты. Помимо этого, он обвинил певицу в том, что она одевалась слишком откровенно и гиперсексуально, что создавало ощущение, что девушка по прежнему находится в поиске подходящего спутника. 

Также Васильев обвинил девушку в отсутствии элегантности. Да и к тому же, негативно высказался насчет пирсинга и татуировок девушки. 

Тем самым, ведущий подвел, что именно гардероб девушки стал причиной того, что Соколовский не хранил верность и изменял. 

Напоминаем, что Дакота утверждает, что певец изменял ей чуть ли не с самого начала отношений, измены продолжались на протяжении всей совместной жизни. Так же она рассказывает, что об изменах мужа знало все его окружение, кроме его самого. 

Напоминаем, что певица приняла участие в показе дизайнера Беллы Потёмкиной. Показ был закрыт песней Дакоты, которую она исполнила в довольно неординарном платье.

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Автор - Тереза Кёльн
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