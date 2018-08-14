Александр Васильев раскритиковал гардероб Риты Дакоты

Ведущий программы “Модный приговор” раскритиковал гардероб певицы и считает, что именно он поспособствовал ее разводу с Соколовским.

Модный “судья” Александр Васильев не обошел стороной громкую тему развода Влада Соколовского и Риты Дакоты. Ведущий даже высказал свое мнение о причине распада отношений.

В первую очередь Васильев категорически раскритиковал весь гардероб Дакоты. Помимо этого, он обвинил певицу в том, что она одевалась слишком откровенно и гиперсексуально, что создавало ощущение, что девушка по прежнему находится в поиске подходящего спутника.

Также Васильев обвинил девушку в отсутствии элегантности. Да и к тому же, негативно высказался насчет пирсинга и татуировок девушки.

Тем самым, ведущий подвел, что именно гардероб девушки стал причиной того, что Соколовский не хранил верность и изменял.

Напоминаем, что Дакота утверждает, что певец изменял ей чуть ли не с самого начала отношений, измены продолжались на протяжении всей совместной жизни. Так же она рассказывает, что об изменах мужа знало все его окружение, кроме его самого.

Напоминаем, что певица приняла участие в показе дизайнера Беллы Потёмкиной. Показ был закрыт песней Дакоты, которую она исполнила в довольно неординарном платье.