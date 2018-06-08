Победительница "Битвы экстрасенсов" продает награду ради животных

Наталья Бантеева решила передать "синюю руку" самому щедрому меценату. На своей странице "ВКонтакте" ясновидящая объявила неожиданную акцию.

Победительница 9 сезона "Битвы экстрасенсов" на ТНТ открыла благотворительный аукцион. Главным лотом стала награда за упомянутое телешоу. Таким образом Наталья Бантеева помогает приюту для бездомных животных "Ванечка" из Калуги. Учреждению не хватает денег на пищевые продукты, отопление, специальные корма, опилки для клеток и оплату услуг по передержке питомцев.

Условия акции довольно простые. Наталья Бантеева предлагает всем желающим переводить средства на счет руководителя приюта. Подтверждением служат чеки, опубликованные на стене сообщества. Чья сумма окажется самой большой - тому и продадут трофейную руку. Условия актуальны до 31 октября. Как отметила Наталья Бантеева, пока максимальный перевод составил 6700 рублей.