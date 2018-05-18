По мнению артиста, гигантские спецслужбы с раздутыми бюджетами и полномочиями не справляются со своей основной задачей – защитой от терроризма.

В своём блоге заслуженный артист России Станислав Садальский раскритиковал беспомощность спецслужб после массового убийства в Керчи. Артист считает, что все требования к безопасности являются не более чем формальностью в попытке обобрать до нитки бизнесменов. Именно из-за очередного указа «сверху» нельзя подъехать к любому российскому аэропорту, а все пожарные выходу торговых центров наглухо закрыты. Всё это делается для того, чтобы никакая проверка не смогла докопаться и чтобы не платить огромные штрафы за бесполезные, по сути, вещи.

Роскомнадзор, как не менее влиятельное ведомство, также не справляется со своей деятельностью. Все попытки блокировки мессенджера Telegram под знаменем борьбы с терроризмом были изначально обречены на провал из-за непрофессионализма работников Роскомнадзора.

Артист также недоумевает, почему 18-летнему учащемуся колледжа в Керчи огромные силовые структуры не помешали заявиться в людное место и захватить с собой на тот свет пару десятков сокурсников. Садальский считает, что вновь посыплются предложения что-либо запретить или ужесточить, что приведёт к очередным пыткам ради статистики и бессмысленным тратам.