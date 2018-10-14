Ольга Бузова наняла охрану после предательства Дениса Лебедева

Сегодня, 05:30 \\ Шоу-бизнес

Победитель проекта «Замуж за Бузову» Денис Лебедев обманул и предал Ольгу. Он нашел способ заработать на известном имени певицы и телеведущей. Такой поступок очень ранил исполнительницу. Она все также проводит выступления и дает интервью. Девушка полностью погрузилась в работу и заявила, что у нее нет выходных в 2018 году. Денису она пыталась открыть свое сердце, но он оказался обманщиком. После финала шоу оказалось, что мужчина ведет жуткий образ жизни и принимал запрещенные вещества, у Лебедева находилось несколько женщин одновременно, которые его содержали. Ольге Бузовой он всегда говорил, что хочет встретить свою любовь.

 На этом жуткие известия о молодом человеке не закончились. Финалист заключил договор с неизвестным агентством, которое обещало оплачивать все затраты на певицу. Взамен за это, он обязан после свадьбы с девушкой контракт агентства и Ольги Бузовой.

Данная информация быстро добралась до телеведущей, и она сообщила, что Денис является самым «чудовищным и бездушным» человеком за все годы жизни. Ольга призывает людей быть внимательнее и не повторять ее ошибок.

Фанаты пытаются поднять настроение девушке и поддержать ее в многочисленных комментариях. Многие даже говорят, что Ольге лучше нанять охрану после такого громкого скандала. Но исполнительница ответила на такие комментарии, что уже ходит с охраной.

Ранее Ольга Бузова продемонстрировала свой новый клип, в котором показала грудь. Видеоролик подготовлен к шоу-программе «Принимай меня». Девушка представлена в разных нарядах, которые символизируют стихии. В огненном образе через тонкую ткань видна грудь Ольги.

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Автор - Дарья Андросова
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