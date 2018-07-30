В дом Кендалл Дженнер в Беверли-Хиллз проник сталкер

Дом одной из самых известных героинь реалити-шоу о семействе Кардашьян не устоял перед желанием безумного фаната встретиться со своим кумиром.

37-летнего канадца задержали во вторник, 16 октября. Мужчина проник на территорию 8,5-миллионого дома Кендалл Дженнер, когда девушка возвращалась домой на своём автомобиле. Он проследовал за ней и хотел познакомиться поближе, сообщает TMZ. Но Кендалл не стала выходить из машины и дождалась в ней приезда полиции. Сталкер не интересовался богатствами девушки, а только хотел с ней общения.

По словам следователей, мужчина уже второй раз оказывается в доме Дженнер. В первый раз помог ему в этом холмистый район Беверли-Хиллз, ведь, спустившись по склону одного из холмов, можно оказаться сразу у бассейна Кедалл Дженнер. Офицеры сообщили, что у них уже был ордер на арест сталкера. Помимо обычного проникновения на частную собственность, ему инкриминируют проникновение на особо охраняемую территорию. Канадца также могут направить на лечение в психиатрическую клинику, если докажут его невменяемость.