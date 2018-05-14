Лобода показала руку мужчины на семейном фото с дочками

Поклонники сразу поняли, что на снимке - часть тела отца ребенка, лицо которого певица до сих пор не показывает по известным одной ей причинам.

Накануне в профиле известной российской исполнительницы Светланы Лободы появилась новая публикация. Она разместила в профиле семейное фото, на котором запечатлена вместе с малышкой Тильдой, а также ее старшей сестрой Евангелиной. Как отметили подписчики страницы, оно получилось очень нежным и трогательным.

В комментариях они также начали поздравлять звезду с днем рождения. Сегодня Лободе исполнилось 36 лет. Вместе с тем, фанаты не могли не заметить, что на фото присутствует рука мужчины, которая приобнимает певицу и ребенка. Многие высказали предположение, что фотография обрезана и в оригинальном варианте на ней видно отца Тильды в полный рост.

Тем не менее, то, что на фото с дочками Светлана Лобода показала и руку своего возлюбленного, поклонники сочли добрым знаком. Они надеются, что немного позже певица и вовсе рассекретит им его личность.