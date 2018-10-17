"Вспоминать и рассказывать внукам": Гринев посвятил Бузовой трогательный пост

Поклонники считают, что клипмейкер надеется на продолжение отношений с известной певицей, так как накануне она заявила о разрыве отношений с победителем проекта "Замуж за Бузову" Денисом Лебедевым.

Накануне на официальной странице бывшего участника шоу, о котором говорилось выше, Александра Гринева появилась новая публикация. Ею оказался клип, который он самостоятельно смонтировал на новую песню Ольги Бузовой "АтоМы". Рядом с видео оказался трогательный пост, который молодой человек посвятил певице.









"Ты тот человек, который изменил мою жизнь", - начал он свое сообщение. Далее Гринев написал, что считает главную героиню передачи "уникальной и неповторимой". Он отметил, что в голове у него все еще нет порядка, однако он верит, что время все расставит по своим местам. Также он назвал все происходящее на проекте "бесценным опытом" о котором он хочет "вспоминать и рассказывать внукам".

Поклонники высоко оценили ролик, который был создан Гриневым. "Замечательная и очень талантливая работа. Всё гармонично. Супер", "Это просто шедевр! Можно бесконечно смотреть на это видео!", "Клип супер. Ты единственный, кто подходит Бузовой. Жаль, что она этого не видит или не хочет видеть.", "Если Оля действительно тебя зацепила и изменила... тогда не останавливайся, слушай сердце... оно никогда не врет".