За Кокорина и Мамаева: разъяреная Лолита устроила драку в ресторане

Сегодня, 01:30 \\ Шоу-бизнес

Певица в боксерских перчатках внезапно прервала чаепитие Стаса Костюшкина и Андрея Малахова. Такой ролик телеведущий опубликовал на своей странице в Instagram.

 Лолита нашла своих жертв в ресторане Crocus City Hall. Знаменитости общались за столиком, когда к ним подсела разъяренная гостья. Она обратила свой гнев на Андрея Малахова и устроила скандал в отместку за футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Огорошенный телеведущий прикрылся стулом, а его собеседник попытался унять Лолиту. Впрочем, безуспешно. С криками "Мне ничего за это не будет", исполнительница ударила и Стаса Костюшкина.

Подписчики пришли к выводу, что звезды в шутку сняли постановочное видео, раздувая скандал о скандально прославившихся игроках. Актеров выдали неестественные смешки во время съемки. Да и удары Лолиты по Андрею Малахову выглядят неестественно. А вот Стас Костюшкин получил по лицу более реалистично и даже отыграл падение.

В описании Андрей Малахов отметил, что Лолита приняла ситуацию с Кокориным и Мамаевым слишком "близко к сердцу". А также поблагодарил своего спутника за оказанную поддержку. Стоит отметить, что ради съёмок артистам пришлось пожертвовать стеклянными бокалами и штанами Стаса Костюшкина, на которые пролился напиток из стаканчика.

Напомним, игрока "Зенита" Александра Кокорина и его коллегу из "Краснодара" Павла Мамаева обвиняют в хулиганстве после двух драк в Москве. В одной из них пострадал водитель журналистки "Первого канала", а во второй - два политика. Сотрудник Минпромторга Денис Пак подвергся оскорблениям по национальному признаку, в чем Александр Кокорин признался во время очной ставки.


Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

На старости лет Елена Малышева решила носить разные туфли

 Поклонники давно подозревают, что возраст пагубно сказывается на Елене Малышевой, после того, как её передачи о здоровье превратились в развлекательные шоу. Очередным доказательством для них...

В России стартовали продажи обновленного УАЗ «Пикап»

Представители автопроизводителя УАЗ сообщили, что в России стартовали продажи...

Анна Седокова, поправившись до 66 килограмм, решила сесть на диету

 Анна Седокова, бывшая солистка музыкального коллектива «ВИА Гра», всегда отличалась...

Россиянам понравился пикап Renault Duster Oroch

Пользователи социальных сетей отозвались в положительном ключе о Renault Duster Oroch и...

36-летняя Бритни Спирс похвасталась перед фанатами стройным телом

36-летняя Бритни Спирс продолжает удивлять поклонников своей идеальной фигурой. Однако...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ