За Кокорина и Мамаева: разъяреная Лолита устроила драку в ресторане

Певица в боксерских перчатках внезапно прервала чаепитие Стаса Костюшкина и Андрея Малахова. Такой ролик телеведущий опубликовал на своей странице в Instagram.

Лолита нашла своих жертв в ресторане Crocus City Hall. Знаменитости общались за столиком, когда к ним подсела разъяренная гостья. Она обратила свой гнев на Андрея Малахова и устроила скандал в отместку за футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Огорошенный телеведущий прикрылся стулом, а его собеседник попытался унять Лолиту. Впрочем, безуспешно. С криками "Мне ничего за это не будет", исполнительница ударила и Стаса Костюшкина.

Подписчики пришли к выводу, что звезды в шутку сняли постановочное видео, раздувая скандал о скандально прославившихся игроках. Актеров выдали неестественные смешки во время съемки. Да и удары Лолиты по Андрею Малахову выглядят неестественно. А вот Стас Костюшкин получил по лицу более реалистично и даже отыграл падение.

В описании Андрей Малахов отметил, что Лолита приняла ситуацию с Кокориным и Мамаевым слишком "близко к сердцу". А также поблагодарил своего спутника за оказанную поддержку. Стоит отметить, что ради съёмок артистам пришлось пожертвовать стеклянными бокалами и штанами Стаса Костюшкина, на которые пролился напиток из стаканчика.

Напомним, игрока "Зенита" Александра Кокорина и его коллегу из "Краснодара" Павла Мамаева обвиняют в хулиганстве после двух драк в Москве. В одной из них пострадал водитель журналистки "Первого канала", а во второй - два политика. Сотрудник Минпромторга Денис Пак подвергся оскорблениям по национальному признаку, в чем Александр Кокорин признался во время очной ставки.



