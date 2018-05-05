"Безупречная": После родов Маруся Фомина показала состояние фигуры

Около двух месяцев назад актриса родила дочь. Она не делится с поклонниками тем, каким образом ей удалось вернуться к прежней форме, оттого они и поражены тем, насколько хорошо она выглядит.

25-летняя Маруся Фомина является успешной актрисой театра и кино и уже даже успела попробовать себя в роли режиссера. Так, в июне текущего года она выпустила короткометражку под названием "Похмелье". Картину уже оценили многие зрители. Спустя всего несколько месяцев после его премьеры стало известно, что Фомина родила. На сегодняшний день она уже крестила ребенка в церкви и рассказала, что его крестными отцом и матерью стали Анна Чиповская и Резо Гигинеишвили.

При этом многие поклонники не смогли поверить, что актриса выглядит после родов настолько хорошо. Накануне она опубликовала несколько фотографий, на которых запечатлена в черном костюме с достаточно откровенным декольте, в котором недавно вышла в свет. Пользователи сети удивляются состоянию фигуры, которую показала модель. "Безупречная", - в один голос заключили они.