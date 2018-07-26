"Мир наполнен ядом": Мерил Стрип обвиняет соцсети в разрушении самооценки женщин

У актрисы нет аккаунтов ни в одной социальной сети, и она не хочет даже интересоваться тем, что о ней пишут в фан-группах, посвященных ее творчеству.

69-летняя актриса Мерил Стрип как никто другой знает, что такое слава и признание. За свою карьеру она 21 раз была номинирована на престижную премию "Оскар" и три раза ее получала. Знаменитость является матерью троих дочерей. Две из них, 35-летняя Мэри Уилла и 32-летняя Грейс Джейн также стали актрисами, а их младшая сестра, 25-летняя Луиза Джекобсон, накануне заключила контракт с модельным агентством.

Все три сестры имеют страницы в социальных сетях, ведь в современном мире это необходимо, чтобы оставаться знаменитым. Это является причиной для беспокойства их матери – Стрип считает, что соцсети разрушают самооценку женщин.

Она неспроста обвиняет их и объясняет, что сегодня "мир наполнен ядом", и люди часто стремятся высказать свое негативное мнение о вышедшем фильме, поведении актрис или их весе. Подобные высказывания могут угнетать даже самых популярных звезд, поэтому актриса рада, что жила в то время, когда социальные сети были еще не настолько популярны.