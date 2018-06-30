Татьяна Лазарева скрывала свою неизлечимую болезнь

Артистка всегда выглядела счастливой и жизнерадостной, поэтому ее поклонники не могли и предположить, что с ней что-то не так. Между тем, из-за недуга она сильно начала худеть.

Известная 52-летняя российская актриса, телеведущая и певица Татьяна Лазарева стала гостьей телепередачи "Жить здорово", ведущей которой является Елена Малышева. В эфире популярная участница КВН призналась зрителям, что уже пять лет страдает от неизлечимой болезни. По ее словам, в 2013 году доктор поставил ей неутешительный диагноз - язвенный колит.

Актриса прекрасно понимает, что недуг появился из-за ее неправильного образа жизни и питания. Она призналась, что не особо следила за этими факторами в юности, поэтому теперь не удивляется, что пожинает плоды своей беспечности. Лазарева побудила зрителей особо чутко прислушиваться к болям в кишечнике, так как они говорят о серьезных проблемах сол здоровьем.

По словам артистки, она бы и дальше скрывала колит, если бы у нее не наступила ремиссия. При этом, она считает, что улучшения происходят благодаря тому, что она стала больше думать о себе и позволять себе отдохнуть, расслабиться, и не работать с плохим самочувствием.