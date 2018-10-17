"Малышка на 4,6 миллиона": Екатерина Варнава оценила свою популярность

Актриса озадачила подписчиков новой публикацией в Instagram.

Екатерина Варнава выложила в социальной сети фотографию в леопардовом пальто. Она подписала запись "Малышка на 4,6 миллиона". Недоуменные поклонники принялись гадать, какую именно валюту автор подразумевает. Некоторые подумали, что речь идет об очередном гонораре знаменитости. Другие предположили, что именно в такую сумму страховщики оценили её жизнь. Верные фанаты отметили, что цифра слишком скромна для Екатерины Варнавы, которая заслуживает всей сотни миллионов, а то и миллиардов условных денежных единиц.

Впрочем, разгадка лежит на поверхности. Совсем недавно популярность артистки в Instagram достигла новой отметки - на её аккаунт подписались 4,6 миллиона человек. Благодаря этому она получила более 76 тысяч отметок "Нравится" менее, чем за сутки.



