Певица Надина Эльпис выбрала образ леди из Голливуда

Певица Надина Эльпис из Якутии провела фотосессию с Анной Петерсон и выбрала образ леди из Голливуда.

Данный выбор девушка решила назвать зимним, так как съемки состоялись благодаря песни «Хаардар». Подписчики Надины смогли насладиться образом певицы, которая так похожа на западную звезду.

В адрес исполнительницы начали поступать комплименты, которых было слишком много. Многие даже не узнали роскошную девушку, а кто-то и вовсе сказал, что она в одном образе такая разная. Эмоции у фолловеров Эльпис все только положительные.

Ранее стало известно о плохом состоянии певицы Монеточка. Девушка потеряла голос, лежала под капельницами и даже отменила все концерты. Ее состояние является крайне тяжелым. Когда возобновятся гастроли и начнутся новые концерты неизвестно. Певица не дает каких-либо комментариев.