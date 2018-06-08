Дэвид Бекхэм рассказал о проблемах в браке с Викторией

Дэвид Бекхэм рассказал журналистам, что в его звездной семье царит не только гармония, но и существуют некие проблемы.

В преддверии своего предстоящего интервью на австралийском телешоу The Sunday Project бывший футболист Дэвид Бекхэм сказал, что с каждым годом ему становится сложнее жить в браке с Викторией. По словам знаменитого мужчины, когда два человека давно поженились, им приходится много трудиться, чтобы сохранить прежние отношения и любовь в семье. При этом Бекхэм признает, что в его браке существует много проблем, связанные с ревностью и недопониманием.

Однако умение слушать друг друга и сеансы у психолога помогли Виктории и Дэвиду сохранить семью. Напомним, что ранее в СМИ появилась информация о том, что знаменитая пара подает на развод после 18 лет брака.