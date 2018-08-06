46-летняя звезда «Антикиллера» Виктория Толстоганова станет матерью в четвертый раз

Актриса пришла на премьерный показ кинофильма «Человек, который удивил всех». Для светского мероприятия Виктория Толстоганова надела платье, подчеркивающее ее животик, который трудно назвать плоским и сложно спутать с «небеременным».

Как сообщили СМИ, звезда «Антикиллера» снова станет матерью. Актриса долго скрывала свою беременность, однако на премьеру фильма она пришла в обтягивающем платье, под которым было трудно не заметить выросший живот. 46-летняя Виктория Толстоганова выглядела свежей и красивой, как отметили СМИ, четвертая беременность актрисе «к лицу».

Поклонники звезды сразу же стали писать в ее Instagram поздравления. Они очень рады, что Толстоганова станет матерью в четвертый раз. Фанаты актрисы желают ей удачных родов и здорового малыша. Актриса Виктория Толстоганова замужем за режиссером Алексеем Аграновичем. У них есть общий ребенок – сын Иван, от прошлых браков у артистки есть двое детей – сын Федор и дочь Варвара. Теперь же у актрисы и режиссера появится второй общий ребенок.